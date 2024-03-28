Завтра, 29 березня, у Запорізькій області синоптики прогнозують грози, град, та шквальний вітер 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), попереджають в обласному гідрометцентрі. У зв'язку з цим рятувальники звертаються до місцевих жителів з проханням дотримуватися правил безпеки.
Про це повідомляють у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.
"Погодні умови можуть призвести до аварій підстанцій, пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники звертаються до учасників дорожнього руху:
- рухатися лише з увімкненими габаритними вогнями;
- ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- у процесі управління автотранспортом необхідно бути особливо уважними і обережними, з повагою ставитися до інших учасників дорожнього руху;
29 березня: погода у Запоріжжі та області
- хмарно з проясненнями;
- місцями невеликий дощ з грозами;
- град;
- шквальний вітер 15-20 м/с;
- температура повітря: вночі +6°…+8° та вдень +16° ...+18° тепла.
Прогноз погоди у Запоріжжі та області на 28 березня - 2 квітня. Фото: скрін з сайту Українського гідрометеорологічного центру
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber