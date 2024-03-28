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Грози, град та шквальний вітер: прогноз погоди у Запоріжжі та області на 29 березня
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Грози, град та шквальний вітер: прогноз погоди у Запоріжжі та області на 29 березня

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Погода у Запоріжжі на 29 березня
Ілюстративне фото. Фото: Unsplash

Завтра, 29 березня, у Запорізькій області синоптики прогнозують грози, град, та шквальний вітер 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), попереджають в обласному гідрометцентрі. У зв'язку з цим рятувальники звертаються до місцевих жителів з проханням дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляють у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.

"Погодні умови можуть призвести до аварій підстанцій, пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники звертаються до учасників дорожнього руху:

  • рухатися лише з увімкненими габаритними вогнями;
  • ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
  • у процесі управління автотранспортом необхідно бути особливо уважними і обережними, з повагою ставитися до інших учасників дорожнього руху;

29 березня: погода у Запоріжжі та області

  • хмарно з проясненнями;
  • місцями невеликий дощ з грозами;
  • град;
  • шквальний вітер 15-20 м/с;
  • температура повітря: вночі +6°…+8° та вдень +16° ...+18° тепла.

Погода у Запоріжжі та області на 28, 29 березня, якою буде погода у Запоріжжі 29 березня
Прогноз погоди у Запоріжжі та області на 28 березня - 2 квітня. Фото: скрін з сайту Українського гідрометеорологічного центру

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