Конструкції багатоповерхівки в Києві, яка зазнала пошкоджень під час ракетного удару РФ 2 січня, оглянули експерти Державного науково-дослідного інституту будівельного виробництва. Будинок внесли до переліку об'єктів першочергового відновлення.

Про це повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Йдеться про житловий будинок по вул. Мокра, 7 у Солом'янському районі Києва.

"За результатами дослідження, під'їзди № 2 та № 5 визнані непридатними до експлуатації, а під'їзди № 3 та № 4 перебувають в аварійному стані. Решта під'їздів – у задовільному стані", — зазначив Непоп.

Житловий будинок по вул. Мокра, 7 у Києві в день обстрілу військами РФ 2 січня 2024 р. Cуспільне/Дарина Коломієць

Будинок внесли до переліку споруд, що підлягають першочерговому відновленню. Замовником відбудови визначили КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Для початку робіт ще необхідна розробка проєктно-кошторисної документації.

53 мешканці пошкодженої багатоповерхівки, які потребували тимчасового житла, розмістили у квартирах КП "Фінансова компанія "Житло-інвест".

Власники квартир, де вціліли опорні конструкції, отримали компенсації на загальну суму 5 млн 727 тис. грн за державною програмою "єВідновлення", зазначили в КМДА. Розмір компенсації на ремонт може сягати 350 тис. грн.

Що потрібно для оформлення компенсації:

подати повідомлення про пошкоджене майно в мобільному застосунку чи на порталі "Дія";

відкрити в одному з банків-партнерів ("ПриватБанк", "Монобанк", "А банк", "Sense Банк", "Пумб") спецрахунок "єВідновлення" і отримати відповідну банківську картку;

подати заявку на виплату через "Дію", яку опрацює Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти, утворена розпорядженням КМВА;

дозволити огляд майна для складання Акта обстеження, після чого Комісія визначить розмір компенсації за пошкодження;

дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;

отримати гроші на банківську картку;

подати звіт про використані кошти.

Кошти з картки "єВідновлення" можна витратити на будматеріали чи ремонтні послуги від підрядників, які є учасниками держпрограми. Гроші потрібно освоїти протягом 12 місяців після отримання, інакше вони повернуться до державного бюджету.

Якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тис. грн, її виплачуватимуть частинами: 70% і 30%. Для отримання останньої частини, необхідно прозвітувати про вже куплені будматеріали чи виконані роботи у застосунку "Дія".

Що відомо про ракетну атаку РФ по Києву 2 січня

Вранці 2 січня 2024 року під час оголошеної повітряної тривоги у Києві пролунала серія вибухів. У кількох районах столиці внаслідок ракетної атаки сталося загоряння у житлових і нежитлових будівлях. Зокрема, через пожежу в багатоповерхівці в Солом'янському районі постраждали 49 людей, 43 із них — госпіталізували, дві людини загинули того дня.

Одна з загиблих — викладачка Києво-Могилянської академії. Наступного дня після обстрілу кількість поранених зросла до 54.

8 січня число загиблих у столиці від атаки РФ 2 січня зросло до трьох: у лікарні помер один із поранених. Пізніше в МВС повідомили про чотирьох загиблих.

У багатоповерхівці на вул. Мокрій, 7 у Солом'янському районі проживали 750 людей. Найбільше постраждали під'їзди № 3 та № 4. До початку відновлювальних робіт їх, а також під'їзд № 5 мали законсервувати.