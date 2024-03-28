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Фестиваль-премія "Гра"-2024: дві вистави рівненських театралів стали претендентами на перемогу
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Фестиваль-премія "Гра"-2024: дві вистави рівненських театралів стали претендентами на перемогу

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Вистави "Івасик-Телесик" та "Скрудж. Різдвяна історія"
Вистави "Івасик-Телесик" та "Скрудж. Різдвяна історія". Колаж: Рівненський театр ляльок/Анатолій Мізерний

На перемогу в VI Всеукраїнському фестивалі-премії "ГРА" претендують дві постановки рівненських театралів. "Івасик-Телесик" та "Скрудж. Різдвяна історія" увійшли до лонгліста фестивалю у номінації "За найкращу виставу для дітей".

Про це повідомили на сайті Національної спілки театральних діячів України.

"Скрудж. Різдвяна історія" — вистава Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру за п'єсою "Різдвяна пісня" Чарльза Дікенса. Її прем'єра відбулася 6 грудня 2023 року.

"Вистава дуже атмосферна з авторською музикою польського композитора, яка спеціально створена для цієї вистави. Красиві багаті декорації, над якими спільно працювали сім польських та українських художників і два режисери — Генрік Адамек з Польщі і Володимир Петрів, Україна. Тобто проєкт — міжнародний", — розповідала Суспільному речниця облмуздрамтеатру Ірена Богинська.

Фестиваль "Гра"-2024: дві вистави рівненських театралів стали претендентами на перемогу
Вистава "Скрудж. Різдвяна історія". Фото: Анатолій Мізерний

"Івасик-Телесик" — це постановка Рівненського академічного обласного театру ляльок. Прем'єрний показ відбувся 9 квітня 2023 року. Головний герой вистави Івасик-Телесик — не просто дитина, а хлопчик-воїн, який долає життєві перешкоди завдяки власній хоробрості та материнській любові, зазначала Суспільному режисерка вистави Олена Ткачук:

"Це та подяка нашим мамам, яку ми висловили в такий спосіб. І ті квіти, які наші актори в кінці роздавали мамам в залі — це наша шана і наша подяка матерям, за той вклад, який вони в нас зробили. За ту безумовну любов, за ту молитву, яка надає крила рухатися вперед і повернутися з тих фронтів, на яких знаходяться зараз наші хлопці".

25 березня у Києві актори театру ляльок отримали дві відзнаки за виставу "Івасик-Телесик": найкраща режисура та найкраща сценографія.

Фестиваль "Гра"-2024: дві вистави рівненських театралів стали претендентами на перемогу
Вистава "Івасик-Телесик". Фото: Суспільне Рівне

VI Всеукраїнський фестиваль-премія "ГРА"-2024

Вистави рівненських театралів "Івасик-Телесик" та "Скрудж. Різдвяна історія" увійшли до лонгліста VI фестивалю-премії "ГРА"-2024 в номінації "За найкращу виставу для дітей".

Загалом 85 постановок пройшли технічний відбір для участі у фестивалі. Їх розподілили за сімома номінаціями:

  • За найкращу драматичну виставу;
  • За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів);
  • За найкращу виставу для дітей;
  • За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;
  • За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру;
  • За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм;
  • За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни.

За інформацією НСТДУ, у 2024 році в лонглісті представили десять міст: Київ, Львів, Одеса, Харків, Рівне, Івано-Франківськ, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Чернівці. 29 вистав належать до репертуарів державних та комунальних театрів, шість — створені незалежними театральними й танцювальними колективами.

За підсумками 2022-2023 років театральних років вистава рівненського облмуздрамтеатру "Зерносховище" здобула найбільшу кількість нагород "ГРИ" — чотири відзнаки у різних номінаціях. Виставу поставили в обласному академічному музично-драматичному театрі, режисер — Максим Голенко.

Премія "ГРА" — найвища нагорода в Україні серед театралів.

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