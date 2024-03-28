Великдень — 2024: розклад богослужінь у римо-католицьких парафіях Рівного

День Воскресіння Христового римо-католики у 2024 році святкуватимуть 31 березня. Пасхальні меси у двох костелах Рівного розпочнуться в Чистий четвер.
Костел Святих апостолів Петра і Павла
Розклад Великодніх богослужінь у костелі Святих апостолів Петра і Павла Рівного повідомили на Facebook-сторінці парафії.
- Великий Четвер, 28 березня. О 18:30 — Встановлення таїнства Євхаристії та священства;
- Страсна П’ятниця, 29 березня. О 18.00 — Хресна дорога, о 18:30 — літургія Страстей Господніх, початок дев'ятниці до Божого милосердя (щоденна молитва у храмі з 29 березня до 6 квітня о 15:00);
- Велика Субота. Пасхальна Вігілія, 30 березня квітня. З 8:30 — чування біля Господнього гробу, о 18:00 — свята меса, відновлення обітниці хрещення, освячення їжі;
- Неділя Господнього Воскресіння, 31 березня. О 9:00, 11:00, 13:00 — свята меса.
- Великодній понеділок, 1 квітня. О 9:00, 11:00, 13:00 — свята меса.
Адреса: вулиця Соборна, 213.
Костел Святого Йоана Павла ІІ
Про розклад богослужінь у храмі Святого Йоана Павла ІІ поінформувала парафіянка Ірена Богинська.
- Великий Четвер, 28 березня. О 18:00 — урочиста меса Господньої Вечері;
- Страсна П’ятниця, 29 березня. О 16.15 — Хресна дорога, о 17:00 — Літургія Страстей Господніх, опісля — вистава "Страсті Христові очима Марії Магдалини";
- Велика Субота, 30 березня. О 15:00 та 16:00 — освячення великодніх страв. О 23:00 — святкування літургії Пасхальної ночі, відновлення обітниці хрещення та урочиста Євхаристія.
- Великодня Неділя, 31 березня. Об 11:00 та 17:00 — урочиста Євхаристія.
Адреса: вулиця В. Червонія, 18.
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