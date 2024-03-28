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Нерестова заборона на вилов риби на Тернопільщині: доки триватиме
довкілляЕКОЛОГІЯРегіони

Нерестова заборона на вилов риби на Тернопільщині: доки триватиме

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Тернопільський став. Фото: Суспільне Тернопіль

1 квітня на Тернопільщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Рибоохоронний патруль переніс строки заборони, визначені Правилами любительського рибальства.

Про це повідомляють на сторінці Держекоінспекції в Тернопільській області в соцмережі.

Період природного відтворення водних біоресурсів встановили у такі терміни:

  • на водосховищах — з 1 квітня по 9 червня 2024 року (включно);
  • в корінних водах річки Дністер разом з усіма притоками — з 1 квітня по 10 червня цього року (включно);
  • в корінних водах інших річок — з 1 квітня по 20 травня 2024 року (теж включно).

З переліком рибогосподарських водних об’єктів, де дозволено любительський і спортивний вилов риби та інших водних біоресурсів у нерестовий період можна ознайомитись за посиланням: https://trn.darg.gov.ua/files/15/03_25_Nakaz_Perelik.pdf

Під час нересту заборонено використовувати плавзасоби (човни) у визначених місцях нересту, здійснювати промислове рибальство чи підводне полювання, проводити змагання зі спортивного рибальства.

Там, де дозволене любительське рибальство на період весняно-літньої заборони, дозволяють одній особі добувати за добу 3 кілограми + 1 штуку риби гачковими знаряддями вилову. Кількість гачків повинна бути не більше двох на рибалку або спінінг з однією штучною приманкою з берега.

До 30 червня 2024 року триватиме також заборона на вилов раків.

Нагадаємо, до 31 березня діє заборона на вилов щуки. Вона тривала з 15 лютого.

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