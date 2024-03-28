На Львівщині синоптики прогнозують шквальний вітер та грози

У Львівській області 29 березня очікуються пориви вітру 25 – 28 м/с, дощ, грози, подекуди град. Оголошено помаранчевий рівень небезпечності.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
На Львівщині синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, грози, місцями град. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вночі та вранці пориви 17 – 22 м/с, місцями сильний вітер 25 – 28 м/с; вдень — південно-західний — 9 – 14 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 3 до 8°С тепла, вдень — 11 – 16°С тепла.
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