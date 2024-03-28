На Сумщині продовжують працювати евакуаційні маршрути – обласна адміністрація

Для людей, які виїжджають з прикордонних громад Сумської області, продовжують працювати евакуаційні маршрути.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
В області діють щоденно три евакуаційні маршрути. Виїхати можна потягом Суми-Київ № 779. Також працює два автобусні маршрути: в напрямку Харкова та Дніпра через Полтаву.
По приїзду громадяни одноразово отримують 3600 гривень кожний.
Розміщення в межах Сумської області можливе в місцях тимчасового/компактного проживання. Щодо допомоги внутрішньо переміщеним людям можна дізнатись за посиланням.
Для того, аби дізнатися детальнішу інформацію про евакуацію, можна звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру за номерами:
- (0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів Сум та Сумського району)
- 0-800-301-501 (безкоштовно для жителів Сумської області).
Станом на 28 березня гаряча лінія працює щодня з 8:30 до 17:30, йдеться в повідомленні ОВА.
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