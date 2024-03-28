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На Сумщині продовжують працювати евакуаційні маршрути – обласна адміністрація
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На Сумщині продовжують працювати евакуаційні маршрути – обласна адміністрація

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Евакуація людей з Сумщини
Евакуація мешканців Сумщини на захід України. Фото: Суспільне Суми

Для людей, які виїжджають з прикордонних громад Сумської області, продовжують працювати евакуаційні маршрути.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

В області діють щоденно три евакуаційні маршрути. Виїхати можна потягом Суми-Київ № 779. Також працює два автобусні маршрути: в напрямку Харкова та Дніпра через Полтаву.

По приїзду громадяни одноразово отримують 3600 гривень кожний.

Розміщення в межах Сумської області можливе в місцях тимчасового/компактного проживання. Щодо допомоги внутрішньо переміщеним людям можна дізнатись за посиланням.

Для того, аби дізнатися детальнішу інформацію про евакуацію, можна звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру за номерами:

  • (0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів Сум та Сумського району)
  • 0-800-301-501 (безкоштовно для жителів Сумської області).

Станом на 28 березня гаряча лінія працює щодня з 8:30 до 17:30, йдеться в повідомленні ОВА.

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