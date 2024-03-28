На Рівненщині СБУ затримала рецидивістку з Хмельниччини, яку підозрюють у ввезенні в Україну прекурсорів в упаковках з-під прального порошку. Жінка раніше вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин.

Про це 28 березня повідомила речниця УСБУ області Анна Свінціцька-Савчук.

За її словами, Служба безпеки ліквідувала канал контрабандного ввезення в Україну прекурсорів, з яких виготовляють психотропи:

"До створеного наркотрафіку була причетна жителька Хмельниччини, яка вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин. Разом з іншими учасниками злочинного угруповання зловмисниця переправляла з Близького Сходу в нашу державу оптові партії псевдоефедрину – складової декількох видів психотропних речовин. Щомісяця наркоторгівці сподівались отримувати прибуток у понад 70 тис. американських доларів".

За даними слідства, фігуранти маскували прекурсори у коробках з-під прального порошку, які відправляли в Україну через водіїв міжнародних пасажирських перевезень без їхнього відома.

"Після ввезення прекурсорів в Україну учасники угруповання продавали їх своїм спільникам з нарколабораторій. Співробітники СБУ затримали на Рівненщині організаторку наркобізнесу, яка переправила до регіону партію псевдоефедрину загальною вагою 13,5 кг на понад 3 млн грн. Як встановило розслідування, фігурантка особисто відправляла "продукцію" з-за кордону, а потім "супроводжувала" її збут на території України", — повідомила Анна Свінціцька-Савчук.

Під час обшуків у помешканні жінки виявили:

нарковмісні пігулки;

гроші;

автомобілі, якими розвозили прекурсори "замовникам".

Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру в контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів в особливо великих розмірах.

Жінці загрожує до 12 років тюрми.

Тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до наркобізнесу.

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