Мінна небезпека: на Миколаївщині чоловік підірвався розбираючи боєприпас

На Миколаївщині 28 березня житель Снігурівки намагався розібрати боєприпас, що здетонував у нього в руках. Чоловіка доправили до лікарні.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в Telegram.

За словами Івана Кухти, мешканець міста Снігурівка намагався розібрати вибухонебезпечний предмет, який здетонував у нього в руках.

"Чоловік отримав мінно-вибухову травму, множинні поранення кінцівок та ампутацію кількох пальців на руках. Травмований був госпіталізований до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Начальник Снігурівської МВА нагадує, якщо ви знай‌шли будь-який підозрілий предмет:

Не торкайтеся та не намагайтесь його пересувати чи транспортувати.

Позначте підручним засобом місце, де його знай‌шли.

Попередьте про знахідку людей, які знаходяться поруч, та відійдіть на безпечну відстань.

Сповістіть про знахідку ДСНС та поліцію.

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