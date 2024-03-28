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Мінна небезпека: на Миколаївщині чоловік підірвався розбираючи боєприпас
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Мінна небезпека: на Миколаївщині чоловік підірвався розбираючи боєприпас

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На Миколаївщині 28 березня житель Снігурівки намагався розібрати боєприпас, що здетонував у нього в руках. Чоловіка доправили до лікарні.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в Telegram.

За словами Івана Кухти, мешканець міста Снігурівка намагався розібрати вибухонебезпечний предмет, який здетонував у нього в руках.

"Чоловік отримав мінно-вибухову травму, множинні поранення кінцівок та ампутацію кількох пальців на руках. Травмований був госпіталізований до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Начальник Снігурівської МВА нагадує, якщо ви знай‌шли будь-який підозрілий предмет:

  • Не торкайтеся та не намагайтесь його пересувати чи транспортувати.
  • Позначте підручним засобом місце, де його знай‌шли.
  • Попередьте про знахідку людей, які знаходяться поруч, та відійдіть на безпечну відстань.
  • Сповістіть про знахідку ДСНС та поліцію.

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