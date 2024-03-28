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Потребують ремонту: у власність Одеси передали 21 укриття
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Потребують ремонту: у власність Одеси передали 21 укриття

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У власність Одеси передали 21 укриття, які потребують ремонту. До цього вони належали Фонду держмайна.

Відповідне рішення 28 березня погодили на виконкомі Одеської міськради

Споруди передали комунальному підприємству "Сервісний центр", їхня загальна площа складає 4551 квадратний метр. Міський голова Геннадій Труханов зазначив, що влітку 2022 року міськрада надала згоду на прийняття з державної у комунальну власність споруд цивільного захисту, які перебували в управлінні Фонду держмайна.

"До цього було направлено декілька листів у різні інстанції. І нарешті ці захисні споруди цивільного захисту були передані міському департаменту комунальної власності, який сьогодні передає сховища "Сервісному центру", — йдеться у повідомленні.

В Одесі збільшиться кількість укриттів: адреси
Список захисних споруд, в яких облаштують укриття. Фото: Одеська міська рада

В Одесі збільшиться кількість укриттів: адреси
Список захисних споруд, в яких облаштують укриття. Фото: Одеська міська рада

У міськраді повідомили, що переважно ці захисні споруди мають занедбаний стан та потребують ремонту, проте все ще придатні для укриття населення. Мер міста зазначив, що призначать людей, які будуть відчиняти сховища під час тривог.

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