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Якою буде погода на Івано-Франківщині 29 березня
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Якою буде погода на Івано-Франківщині 29 березня

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Погода на Прикарпатті 29 березня
29 березня на Прикарпатті прогнозують хмарну погоду й дощ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

29 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі — значний дощ, вдень — невеликий короткочасний дощ.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 14-16⁰ тепла. По області вночі температура коливатиметься від 3⁰ до 8⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 12-17⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде від 0⁰ до 5⁰ тепла, вдень — 5-10⁰ тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — 1-3 кілометри.

Також 29 березня у високогір'ї Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека, попереджають синоптики.

Через значні опади впродовж 29-30 березня на річках Прикарпаття прогнозують підвищення рівнів води на 0,2-0,8 метра над поточними відмітками без негативних наслідків.

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