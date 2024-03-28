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"Захочеш вижити — згадаєш усе і все вивчиш, що тобі треба" — інструктор із саперної справи 115-ї бригади ТрО
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"Захочеш вижити — згадаєш усе і все вивчиш, що тобі треба" — інструктор із саперної справи 115-ї бригади ТрО

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Інструктор із саперної справи із позивним "Вася" — боєць 115-ї бригади ТрО. За часів строкової служби отримав навички роботи з мінними полями, проте не застосовував їх до початку вторгнення росіян у 2022 році.

"Я взагалі людина мирна, ніколи не думав що буду в армії знаходитися, тим паче що буду воювати в своєму житті. І вивчився я на дуже мирну професію — я інженер-механік сільського господарства", — розповів "Вася".
"Захочеш вижити — згадаєш усе і все вивчиш, що тобі треба" — інструктор із саперної справи 115-ї бригади ТрО
Інструктор із саперної справи 115-ї бригади ТрО із позивним "Вася", березень 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

"Вася" спочатку працював за фахом, згодом поїхав за кордон. Коли чоловік приїхав до України, аби замінити паспорт, почалась повномасштабна війна. Тоді "Васі" і довелось згадувати свої вміння:

"Як то кажуть — гугл в поміч. Захочеш вижити — згадаєш усе і все вивчиш, що тобі треба. Бачив уже майже все, що є у росіян, не бачив лише ПФМ-1 — "пелюсток". Хоча хлопці там, де я знаходився, це Купʼянський напрямок, на таких підривались. Все інше, що вони використовують ще з Радянського Союзу, я бачив і знешкоджував. В основному, це були протитанкові міни. Розтяжки, гранати… Також знешкоджували касетні міни, які не розірвались. Завдяки тому, що знав трохи про них, одразу казав хлопцям, що якщо по нас касети прилітають, в жодному разі не можна підніматися, якщо вони всі ніби вибухнули. Бо в них дві хвилини затримка".

У війську, говорить «Вася», треба бути винахідливим:

"Узяв, підписався на російського сапера, який розповідав, що він ставить і як. Я на це все дивлюсь і думаю: ага, він зробив так, а ми зробимо так, щоб воно не спрацювало. І завдяки тому, що підписаний, завдяки інтернету… Він там розказує, як він ставить, а ми з хлопцями міркуємо, як знімати будемо".
"Захочеш вижити — згадаєш усе і все вивчиш, що тобі треба" — інструктор із саперної справи 115-ї бригади ТрО
Табличка "Небезпечно міни", березень 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

Про те, чим буде займатись у майбутньому, «Вася» говорить так:

"Знаєте, є такий вислів: "Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани". Плани у мене, звісно, грандіозні, а що буду робити — хто його зна. Мріяв до війни займатися сільським господарством, вирощувати лохину. Я навіть зробив багато чого для цього — пройшов навчання, знав де що купити і як що робити. Викопав навіть траншеї, аби туди засипати тирсу… Так воно все і стоїть. Трава в мій зріст на полі, нічого не посадив. Поживем-побачимо, закінчиться війна, приїдете до мене і я вам скажу, чим займаюсь. Або десь знайдете в якомусь супермаркеті коробочку з лохиною від сапера "Васі". І буде все добре".

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