У Полтаві безкоштовно вчать скандинавській ходьбі

У Полтаві безкоштовно організовують заняття зі скандинавської ходьби. Одне з них влаштували до міжнародного дня хворих на епілепсію. Цього разу долучилися близько 30 людей.

Безплатні заняття зі скандинавської ходьби щосуботи організовують у Полтаві. Їх влаштовує лікар другої міської лікарні Сергій Постернак. За його словами, такий вид фізичної активності знімає навантаження при болях у хребті та суглобах.

Перед початком заняття учасникам розказують правила ходьби. Суспільне Полтава

"Людина народжена щоб рухатись. Це найкращий спосіб спорту, реабілітації, відновлення, я вважаю, і безпечний. Незалежно від віку, незалежно від стану потрібно брати палиці й ходити. Ходити треба спокійно, врівноважено, без агресії. Єдине, що потрібно відпрацювати – техніку праці одночасно: руки, ноги, м’язи, дихання", — сказав Сергій Постернак.

Сергій Постернак (праворуч) пояснює учасникові техніку виконання вправи. Суспільне Полтава

26 березня заняття організували до міжнародного дня хворих на епілепсію.

"Досить доступно в будь-яких умовах, не потрібен зал, і відчула позитивний вплив на організм, серцево-судинну систему. Рекомендують десь приблизно годину такого активного руху", — пояснила інструкторка зі скандинавської ходьби Антоніна Шевнікова.

Учасники займаються скандинавською ходьбою. Суспільне Полтава

"Поки що дуже мало походила, то цікаво. Я на лижах не каталася, тому для мене це вперше. Приємне заняття, не дуже складне, можливо, тому що я молодша трішки, ніж бабуся. Їй складніше, вона втомилася. Але, думаю, для початку цього достатньо", — поділилася учасниця заняття Уляна Билим.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook