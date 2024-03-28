З початку окупації Криму зафіксовано 318 політв'язнів — КРЦ

З початку окупації Криму зафіксовано 318 політв'язнів та переслідуваних за кримінальними "справами", 216 із них є кримськими татарами.

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Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр (КРЦ).

За інформацією КРЦ, на цей момент відомо про:

150 засуджених, які відбувають покарання у колонії, 99 з них є кримськими татарами;

36 обмежених або які мають випробувальний термін, 21 з них — кримський татарин;

55 звільнених політв'язня, 34 з них — кримські татари.

Крім того, 44 політичних в'язні наразі утримуються у СІЗО, 35 з них — кримські татари, а також переслідуються 33 жителі окупованого Криму, з яких 27 є представниками кримськотатарського народу.

Інфографіка політв'язнів з початку окупації Криму. Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр

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