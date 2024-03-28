Фахівці Державної екологічної інспекції України перевірили на предмет забруднення річки Верхня Хортиця в межах міста Запоріжжя. За результатами моніторингу міськрада має привести ріку та її прилеглу територію до належного стану.
Про це сьогодні, 28 березня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.
Зазначається, що екоінспектори провели перевірки річки Верхня Хортиця, реагуючи на звернення до вебресурсу ЕкоЗагроза:
"В момент огляду території, потрапляння стоків до річки Верхня Хортиця не зафіксовано. Були відібрані проби поверхневої води задля визначення можливих перевищень гранично допустимих концентрацій", — йдеться у повідомленні.
Втім, за результатами перевірки екоінспектори звернулися до Запорізької міськради з вимогою привезти річку Верхня Хортиця та прилеглу до неї територію до належного стану.
Що відомо про вебресурс ЕкоЗагроза
ЕкоЗагроза — це офіційний вебресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України для збору та фіксації інформації про екологічну загрозу.
На сайті ЕкоЗагроза кожен може повідомили про потенційну екологічну загрозу на території України. Для цього необхідно:
1. Натиснути "Повідомили" та авторизуватися на сайті через портал "Дія";
2. Обрати варіант повідомлення: з фото або відеофіксацією чи без неї;
3. Якщо є фото/відео — завантажити на сайт;
4. Перевірити коректність геокоординат потенційної екологічної загрози, обрати категорію впливу та описати ситуацію.
5. Після заповнення усієї відомої інформації натиснути "Відправити дані".
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