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Річку Верхня Хортиця в межах Запоріжжя мають привезти до належного екологічного стану — ДЕІ
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

Річку Верхня Хортиця в межах Запоріжжя мають привезти до належного екологічного стану — ДЕІ

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Екоінспектори перевірили стан річки Верхня Хортиця у Запоріжжі
Екоінспектори роблять забір поверхневої води річки Верхня Хортиця для дослідження. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Фахівці Державної екологічної інспекції України перевірили на предмет забруднення річки Верхня Хортиця в межах міста Запоріжжя. За результатами моніторингу міськрада має привести ріку та її прилеглу територію до належного стану.

Про це сьогодні, 28 березня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

Зазначається, що екоінспектори провели перевірки річки Верхня Хортиця, реагуючи на звернення до вебресурсу ЕкоЗагроза:

"В момент огляду території, потрапляння стоків до річки Верхня Хортиця не зафіксовано. Були відібрані проби поверхневої води задля визначення можливих перевищень гранично допустимих концентрацій", — йдеться у повідомленні.

Втім, за результатами перевірки екоінспектори звернулися до Запорізької міськради з вимогою привезти річку Верхня Хортиця та прилеглу до неї територію до належного стану.

Що відомо про вебресурс ЕкоЗагроза

ЕкоЗагроза — це офіційний вебресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України для збору та фіксації інформації про екологічну загрозу.

На сайті ЕкоЗагроза кожен може повідомили про потенційну екологічну загрозу на території України. Для цього необхідно:

1. Натиснути "Повідомили" та авторизуватися на сайті через портал "Дія";

Річку Верхня Хортиця в межах Запоріжжя мають привезти до належного екологічного стану — ДЕІ
Вебресурс ЕкоЗагроза. Функція повідомлення про потенційну екологічну загрозу. Фото: скриншот із сайту ЕкоЗагроза

2. Обрати варіант повідомлення: з фото або відеофіксацією чи без неї;

Річку Верхня Хортиця в межах Запоріжжя мають привезти до належного екологічного стану — ДЕІ
Додавання повідомлення про потенційну екологічну загрозу на вебресурсі ЕкоЗагроза. Фото: скриншот із вебресурсу ЕкоЗагроза

3. Якщо є фото/відео — завантажити на сайт;

4. Перевірити коректність геокоординат потенційної екологічної загрози, обрати категорію впливу та описати ситуацію.

Річку Верхня Хортиця в межах Запоріжжя мають привезти до належного екологічного стану — ДЕІ
Додавання деталей у повідомлення про потенційну екологічну загрозу на сайті ЕкоЗагроза. Фото: скриншот із сайту ЕкоЗагроза

5. Після заповнення усієї відомої інформації натиснути "Відправити дані".

Річку Верхня Хортиця в межах Запоріжжя мають привезти до належного екологічного стану — ДЕІ
Віправлення повідомлення про потенційну екологічну загрозу на сайті ЕкоЗагроза. Фото: скриншот із сайту ЕкоЗагроза

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