Кабінет Міністрів України оприлюднив перелік проєкт постанови "Про перейменування деяких географічних об’єктів", куди увійшло понад 30 топонімів Дніпропетровщини. Відповідний документ з'явився на сайті уряду.
Зокрема, пропонується перейменувати об'єкти, назви яких досі не змінені місцевою владою. Серед топонімів Дніпропетровщини — залізничні станції, рекреаційні зони, пам'ятки природи тощо.
Зокрема, балку Артемову пропонують перейменувати на Калинову, залізничну станцію Горяїнове — на Заводську, Дуб пам’яті Леніна — на Козацький Дуб, урочище Жовтневе — на Степове, балку Зірка — на Зоряницю, балку Кацапівку — на Зелену балку, балку Московка — на Соколину тощо.
Перейменування має відбутися впродовж трьох місяців.
Що відомо про перейменування вулиць та інших об'єктів на Дніпропетровщині
- У 2023 році на Дніпропетровщині в рамках деколонізації змінили 1185 топонімів. Лідером з перейменування став Кам'янський район.
- У Кривому Розі виявили 430 топонімів, пов’язаних із Росією.
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