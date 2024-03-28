НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Балку Кацапівку — на Зелену балку. Як перейменують ще понад 30 топонімів Дніпропетровщини
ДЕКОМУНІЗАЦІЯДерусифікаціяКАБМІНРегіони

Балку Кацапівку — на Зелену балку. Як перейменують ще понад 30 топонімів Дніпропетровщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Перейменування, Дніпропетровщина
Вулиці, які перейменували в Дніпрі. Суспільне Дніпро

Кабінет Міністрів України оприлюднив перелік проєкт постанови "Про перейменування деяких географічних об’єктів", куди увійшло понад 30 топонімів Дніпропетровщини. Відповідний документ з'явився на сайті уряду.

Зокрема, пропонується перейменувати об'єкти, назви яких досі не змінені місцевою владою. Серед топонімів Дніпропетровщини — залізничні станції, рекреаційні зони, пам'ятки природи тощо.

Зокрема, балку Артемову пропонують перейменувати на Калинову, залізничну станцію Горяїнове — на Заводську, Дуб пам’яті Леніна — на Козацький Дуб, урочище Жовтневе — на Степове, балку Зірка — на Зоряницю, балку Кацапівку — на Зелену балку, балку Московка — на Соколину тощо.

Перейменування має відбутися впродовж трьох місяців.

Що відомо про перейменування вулиць та інших об'єктів на Дніпропетровщині

  • У 2023 році на Дніпропетровщині в рамках деколонізації змінили 1185 топонімів. Лідером з перейменування став Кам'янський район.
  • У Кривому Розі виявили 430 топонімів, пов’язаних із Росією.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Місто Южне, Порт-Аненталь
Порт-Аненталь, Шампань та Новий Париж: як і коли перейменують міста та села Одещини
Дві природоохоронні території перейменували на Хмельниччині
Дві природоохоронні території перейменували на Хмельниччині
Арку дружби народів у Києві треба демонтувати - Український інститут національної пам'яті
Символ імперської політики: інститут національної пам'яті радить знести Арку, встановлену на знак "дружби народів"
Загиблий боєць з Луцька Микола Мялковський
Вулицю Крилова у Луцьку перейменували на честь загиблого на війні бійця Миколи Мялковського
На початок