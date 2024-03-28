Вночі, 28 березня, Запоріжжя атакували російські БПЛА. Руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста, зокрема у Заводському, Комунарському та Шевченківському. Дві людини дістали поранень.
Відновлено електропостачання, що зникло внаслідок БПЛА-атаки — Запоріжжяобленерго
У «Запоріжжяобленерго» повідомили, що відновили енергопостачання мешканців Запоріжжя, що були знеструмлені через нічну атаку на місто російських БПЛА.
Станом на 17:00 повністю заживлені 36 абонентів.
Залишилося тільки одиничне відключення, у приватному будинку, що зазнав серйозних руйнувань, що не лише сильно затримало, але й значно ускладнило проведення відновлювальних робіт.
"Наразі все залежне від них енергетики зробили, щойно споживач зі свого боку виконає необхідні для безпечного заживлення вимоги, фахівці «Запоріжжяобленерго» розпочнуть його підключення до електромережі", — йдеться у повідомленні.
Розпочато розслідування щодо нічної атака БПЛА по інфраструктурі Запоріжжя — прокуратура
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 28 березня 2024 року близько 02:00 ночі армія РФ із застосуванням БпЛА атакувала Запоріжжя. Поранення отримали двоє жінок. Зазнали пошкоджень та руйнувань домоволодіння приватних секторів міста та інша інфраструктура".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
Три будинки зруйновані вщент, понад 80 дістали пошкоджень — Куртєв
Повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв
За словами посадовця БПЛА-атаки зазнали три райони: Заводський, Комунарський та Шевченківський:
"Понад 80 будинків пошкоджено, три будинки зруйновані вщент і вже не підлягають відновленню".
"Зараз триває фіксація пошкоджень. Будуть виплати одноразові по 15 тисяч — людям пільгової категорії. А людям, які втратили будинки, тобто ті будинки, які не підлягають відновленню, вони будуть отримувати з місцевого бюджету щомісячно по 10 тисяч гривень, поки їхнє житло не відновиться", — зазначив Анатолій Куртєв.
У Запоріжжі ліквідували пожежі у житлових будинках внаслідок атаки російських безпілотників — ДСНС
У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки атаки безпілотників, попередньо типу «Shahed».
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Так, в одному із житлових районів міста через уламки російських БПЛА сталося загоряння приватного житлового будинку на площі 50 кв.м. Пошкоджені ще 4 сусідні будинки. В іншому районі Запоріжжя рятувальники займання сталося у житлового будинку на площі 15 кв.м. Ще два сусідніх пошкоджено, повідомили у ДСНС.
У Запоріжжі через нічну атаку БПЛА знеструмлені 37 споживачів — Запоріжжяобленерго
У Запоріжжі внаслідок нічної БПЛА-атаки РФ знеструмлено 37 споживачів у приватному секторі.
Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
"Наші бригади вже на місці, щойно буде отримано дозвіл від працівників ДСНС, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться", — йдеться в повідомленні.
Пошкодження не критичні, до 17:00 енергетики планують полагодити і відновити електропостачання, додали в "Запоріжжяобленерго".
Поранення отримали дві жінки 72 та 74 років — Федоров
За уточненими даними, внаслідок атаки БПЛА у Запоріжжі легкі ушкодження отримали дві жінки — 72 та 74 років. Їм надали допомогу на місці, повідомив Іван Федоров.
Пошкоджено будинки у трьох районах мііста Запоріжжя
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок атаки дістали пошкоджень будинки приватного сектору у трьох районах міста:
"На цей час відомо, що 5 будинків напівзруйновані і ще понад 40 пошкоджено. На місцях вже працюють працівники райадміністрацій та комунальних служб".
Вночі Запоріжжя атакували російські безпілотники. Є травмовані — Федоров
Російські військові завдали удари безпілотниками по приватним будинкам Запоріжжя. Є травмовані, повідомив у своєму каналі Телеграм голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Російські військові завдали удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя. Є постраждалі, — йдеться в повідомленні.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber