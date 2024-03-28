Відновлено електропостачання, що зникло внаслідок БПЛА-атаки — Запоріжжяобленерго

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, що відновили енергопостачання мешканців Запоріжжя, що були знеструмлені через нічну атаку на місто російських БПЛА.

Станом на 17:00 повністю заживлені 36 абонентів.

Залишилося тільки одиничне відключення, у приватному будинку, що зазнав серйозних руйнувань, що не лише сильно затримало, але й значно ускладнило проведення відновлювальних робіт.

"Наразі все залежне від них енергетики зробили, щойно споживач зі свого боку виконає необхідні для безпечного заживлення вимоги, фахівці «Запоріжжяобленерго» розпочнуть його підключення до електромережі", — йдеться у повідомленні.