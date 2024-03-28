НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Збитки під час ремонту лікарні на Закарпатті склали 327 тис. грн: інженеру з технагляду повідомили про підозру
ПРОКУРАТУРАКРИМІНАЛРегіони

Збитки під час ремонту лікарні на Закарпатті склали 327 тис. грн: інженеру з технагляду повідомили про підозру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Інженеру з технагляду Перечинської лікарні повідомили про підозру
Будівля Закарпатської обласної прокуратури. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Інженеру з технічного нагляду Перечинської лікарні, що на Закарпатті, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, підозрюваний здійснював технагляд при проведенні капітального ремонту системи опалення та часткової заміни вікон в одному з корпусів лікарні в місті Перечин.

"За даними слідства, чоловік недбало поставився до виконання своїх обов’язків і прийняв будівельні роботи всупереч наявним порушенням та відхиленням від проєктно-кошторисної документації. До прикладу, при прокладанні трубопроводів необхідні конструкції не були закріплені належним чином. Через це вони є непридатними до експлуатації та не відповідають вимогам безпеки. Крім того, обсяги та вартість ще ряду виконаних робіт різнилися від того, що було заплановано", — розповіла Катерина Хижняк.

Інженеру з технічного нагляду правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККСлужбова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. України. Санкція статі передбачає позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 12 750 гривень або без такого.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Телефон
Казав, що підірве квартиру родичів: черкасця судитимуть за неправдиве повідомлення
У Кропивницькому суд оголосив вирок поліцейському зі Скадовська.
15 років за колабораціонізм. У Кропивницькому суд оголосив вирок поліцейському зі Скадовська
Молоток судді
До 10 років за колабораціонізм: на Херсонщині судитимуть жителя тимчасово окупованого Скадовська
Хабар, довідка ВЛК, затримання
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який пропонував виготовити довідку про непридатність до військової служби
На початок