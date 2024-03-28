Інженеру з технічного нагляду Перечинської лікарні, що на Закарпатті, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, підозрюваний здійснював технагляд при проведенні капітального ремонту системи опалення та часткової заміни вікон в одному з корпусів лікарні в місті Перечин.

"За даними слідства, чоловік недбало поставився до виконання своїх обов’язків і прийняв будівельні роботи всупереч наявним порушенням та відхиленням від проєктно-кошторисної документації. До прикладу, при прокладанні трубопроводів необхідні конструкції не були закріплені належним чином. Через це вони є непридатними до експлуатації та не відповідають вимогам безпеки. Крім того, обсяги та вартість ще ряду виконаних робіт різнилися від того, що було заплановано", — розповіла Катерина Хижняк.

Інженеру з технічного нагляду правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статі передбачає позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 12 750 гривень або без такого.

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