Окупаційного заступника "голови Комітету з протидії корупції Республіки Крим" Максима Тарасова заочно засудили до 8 років ув'язнення за колабораційну діяльність . До окупації Криму він служив на різних оперативних та слідчих посадах у податковій міліції АРК.

Про це повідомляє Головне управління СБУ в АР Крим у Facebook.

Слідством з’ясовано, що після окупації півострова Тарасов перейшов на бік Росії та почав працювати у "Комітеті з протидії корупції Республіки Крим", де займав різні посади, зокрема був "провідним спеціалістом", а також "начальником управління антикорупційних перевірок". У січні 2030-го його "підвищили" до "заступника голови Комітету".

"Його кандидатуру на це "крісло" особисто погодив місцевий гауляйтер Аксьонов. Перебуваючи на цій "посаді", фігурант виконує прямі вказівки окупаційної влади та сприяє реалізації її злочинної політики", — йдеться у повідомленні.

Крім 8 років ув'язнення, чоловік позбавлений права обіймати посади, які пов’язані із держслужбою та місцевим самоврядуванням, на 12 років. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти України.

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