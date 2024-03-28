У Чернівцях планують купити понад 120 дронів для ЗСУ

У Чернівцях виділили 5 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. За ці гроші планують купити понад 120 квадрокоптерів. Рішення ухвалили на сесії міської ради.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав міський голова Роман Клічук.

Зокрема, планують купити:

100 FPV-дронів;

10 квадрокоптерів моделі "DJI Mavic 3 Thermal";

15 квадрокоптерів моделі "DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo".

Крім цього, військовим передадуть 160 дронів, 4 ручні прожектори та шини, на які гроші виділили раніше.

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