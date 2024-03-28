У Кропивницькому суд оголосив вирок поліцейському зі Скадовська, що на Херсонщині. За колабораційну діяльність йому призначили покарання – 15 років позбавлення волі.

Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко. За її інформацією, патрульний поліцейський працював у Скадовському районному управлінні поліції. З початку повномасштабної війни добровільно перейшов на бік РФ.

"Прокурор довів у суді, що чоловік погодився на пропозицію окупаційної влади та зайняв посаду "начальника дорожньо-патрульної служби" у так званому "Голопристанському районному відділенні поліції Херсонської області". На цій посаді брав участь в організації охорони виборчих дільниць у Скадовську під час проведенні референдуму з приєднання Херсонської області до РФ. Також забезпечував організацію агітаційних заходів на підтримку окупаційного режиму".

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1. Поліцейського засудили до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 15 років та з конфіскацією майна.