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Кухарям черкаських дитсадків платитимуть більше грошей: депутати підтримали надбавки
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Кухарям черкаських дитсадків платитимуть більше грошей: депутати підтримали надбавки

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Підняли зарплатню черкастким кухаряд у дитсадках
Обід в одному з дитсадків у Черкасах. Суспільне Черкаси

Депутати на сесії міськради 28 березня ухвалили рішення про виплати надбавок до заробітної плати кухарям черкаських дошкільних закладів.

Ініціювали таке у департаменті освіти та гуманітарної політики, повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко із сесійної зали.

У Черкасах налічують 53 дошкільні навчальні заклади. У кожному передбачено два працівники-кухарі, та охочих працювати немає через мінімальну заробітну плату. Станом на березень 2024 року в дитсадках обласного центру є 22 вакансії кухарів, розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

Кухарям черкаських дитсадків платитимуть більше грошей: депутати підтримали надбавки
Сесія Черкаської міськради 28 березня 2024 року. Суспільне Черкаси/Анна Іщенко

Як повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна, кухарі в дошкільних навчальних закладах Черкас нині отримують мінімальну заробітну плату:

"У дошкільних навчальних закладах міста є проблема із кухарями і з відповідними кадрами. Головна проблема – це звичайно важкість роботи, невідповідність заробітної плати і тих вимог, які ставляться перед кухарями наших садочків".

Ухвалене депутатами рішення змінить заробітну плату на три-шість тисяч гривень.

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