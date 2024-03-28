Депутати на сесії міськради 28 березня ухвалили рішення про виплати надбавок до заробітної плати кухарям черкаських дошкільних закладів.
Ініціювали таке у департаменті освіти та гуманітарної політики, повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко із сесійної зали.
У Черкасах налічують 53 дошкільні навчальні заклади. У кожному передбачено два працівники-кухарі, та охочих працювати немає через мінімальну заробітну плату. Станом на березень 2024 року в дитсадках обласного центру є 22 вакансії кухарів, розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна.
Як повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна, кухарі в дошкільних навчальних закладах Черкас нині отримують мінімальну заробітну плату:
"У дошкільних навчальних закладах міста є проблема із кухарями і з відповідними кадрами. Головна проблема – це звичайно важкість роботи, невідповідність заробітної плати і тих вимог, які ставляться перед кухарями наших садочків".
Ухвалене депутатами рішення змінить заробітну плату на три-шість тисяч гривень.
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