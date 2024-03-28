В Донецькій області на базі броньованого автомобіля створили мобільне відділення "Ощадбанку". Відтак жителі деокупованих та наближених до лінії фронту громад зможуть отримати банківські послуги.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За даними Філашкіна, відділення забезпечене засобами зв'язку, тому зможе працювати у найвіддаленіших населених пунктах.
Які послуги зможуть отримати жителі Донеччини
- соціальні виплати,
- заробітну плату,
- випустити картку,
- провести необхідні банківські операції,
- оплатити комунальні послуги.
Як отримати банківській послуги
Щоб скористатись послугами мобільного відділення Ощадбанку, необхідно звернутись до керівника населеного пункту та залишити заявку, зазначив керівник ОВА. На основі зібраних заявок будуть розроблені маршрути і кожен отримає необхідну послугу.
Читати ще
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook та Instagram