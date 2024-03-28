У Миколаєві сталася ДТП: є травмована пішохідка

У Миколаєві 27 березня о 09:30 неподалік будинку 189 по проспекту Богоявленському сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль "Daewoo Nexia" наїхав на пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
"Внаслідок автопригоди 62-річна жінка-пішохід із тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.
Попередньо водія підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху.
Санкція статті Частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України.передбачає позбавлення волі строком до трьох років.
Працівники поліції з’ясовують обставини та звертаються до можливих свідків ДТП та людей, які володіють будь-якою інформацією, з проханням повідомити про це за телефонами: 073 031 95 38 або 102.
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