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У Миколаєві сталася ДТП: є травмована пішохідка
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У Миколаєві сталася ДТП: є травмована пішохідка

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Автомобіль "Daewoo Nexia"
Автомобіль "Daewoo Nexia", який наїхав на пішохідку. Головне управління Національної поліції Миколаївській області

У Миколаєві 27 березня о 09:30 неподалік будинку 189 по проспекту Богоявленському сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль "Daewoo Nexia" наїхав на пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Внаслідок автопригоди 62-річна жінка-пішохід із тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Попередньо водія підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті Частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України.передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

Працівники поліції з’ясовують обставини та звертаються до можливих свідків ДТП та людей, які володіють будь-якою інформацією, з проханням повідомити про це за телефонами: 073 031 95 38 або 102.

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