Перевірка закладів на доступність: які порушення зафіксували у Львові

З вересня до грудня минулого року моніторингова група обстежила 638 закладів комунальної власності у Львові (школи, районні адміністрації, музеї, поліклініки, ЛКП та інші), щоби зрозуміти наскільки вони є доступними для маломобільних осіб.

Про це сьогодні, 28 березня, під час засідання сесії Львівської міської ради проінформувала радниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

За її словами, моніторингова група виявила типові порушення, як от: ненормативні пандуси, відсутність додаткових поручнів або підйомників, відсутність маркувань, відсутність рецепцій з пониженням, брак облаштованих паркувальних місць для дітей з інвалідністю, завузькі двері у вбиральні, наявність порогів, відсутність навігації та стільців з поручнями у зоні очікування.

"Хочу звернути увагу, що такі порушення виявили й у новобудовах", - зазначила вона.

Також Ірина Маруняк повідомила, що департамент мобільності Львівської міської ради обстежив усі зупинки громадського транспорту у Львові й виявив, що тільки 17 відсотків або 158 зупинок відповідають нормам доступності. Ще 536 зупинок мають певні похибки, які можна усунути. І 236 зупинок не є доступними.

Радниця мера зазначила, що під час обстеження зупинок громадського транспорту на доступність визначали висоту бордюру, наявність тактильної плитки, відстань від бордюру до автобуса чи трамвая, наявність павільйону, ширину та довжину зупинки, ширину кишені та чи є поруч пішохідний перехід.

"Також ми навчали водіїв коректно ставитися до людей на візках колісних. Водій повинен вийти, відкинути пандус і спитати чи потрібна допомога. Тому що дехто тієї допомоги не потребує", - зауважила вона.

За словами Ірини Маруняк, на сьогодні на встановлення пандусів у міському бюджеті передбачено 2 млн 861 тис. грн. За ці кошти є можливість встановити 23 пандуси. Також за 13 млн 500 тисяч гривень у 2024 році планують облаштувати 28 підйомників. І ще необхідно 7 млн 500 тис. гривень, щоби облаштувати ще 15 підйомників.