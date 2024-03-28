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До 10 років за колабораціонізм: на Херсонщині судитимуть жителя тимчасово окупованого Скадовська
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До 10 років за колабораціонізм: на Херсонщині судитимуть жителя тимчасово окупованого Скадовська

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Великоолександрівський районний суд Херсонської області розгляне справу про колабораційну діяльність жителя тимчасово окупованого Скадовська.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

41-річний чоловік у вересні 2022 року пішов на співпрацю з російськими окупантами та став "заступником начальника" місцевої частини окупаційної "Служби з питань громадянської оборони та надзвичайних ситуацій", йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що підозрюваний здійснював загальне керівництво підпорядкованим відділом, набирав працівників служби, незаконно користувався матеріально-технічною базою захопленою окупантами місцевої Державної пожежно-рятувальної частини, повідомили в прокуратурі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось УСБ України в Херсонській області. За вчинене підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в прокуратурі повідомили, що трьох жителів Херсонської області, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораційній діяльності.

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