Тіло мертвої людини виявили у приватному будинкові у селищі Градизьк Полтавської області. Його знайшли після пожежі в оселі. Причину смерті з’ясовують.

Загорання в одній із осель у Градизьку сталося близько 5:25 28 березня. Як повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко, про пожежу рятувальникам повідомив місцевий житель, який помітив задимлення. Вогонь загасили о 6:02. За словами речниці , попередня причина пожежі — куріння у ліжку.

Пожежа у будинкові у Градизьку, яка сталася 28 березня 2024-го року. Фото: ГУ ДСНС у Полтавській області

Речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко Суспільному повідомила, що після гасіння пожежі у будинкові знайшли мертвого 39-річного чоловіка. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.

Кримінальне провадження можуть розпочати за частиною другою статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook