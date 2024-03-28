НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Градизьку на Полтавщині у будинку, де сталася пожежа, знайшли мертву людину
СМЕРТЬПОЖЕЖАДСНСПОЛІЦІЯРегіони

У Градизьку на Полтавщині у будинку, де сталася пожежа, знайшли мертву людину

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Градизьку згорів будинок
Пожежа у будинкові у Градизьку 28 березня 2024-го року. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Тіло мертвої людини виявили у приватному будинкові у селищі Градизьк Полтавської області. Його знайшли після пожежі в оселі. Причину смерті з’ясовують.

Загорання в одній із осель у Градизьку сталося близько 5:25 28 березня. Як повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко, про пожежу рятувальникам повідомив місцевий житель, який помітив задимлення. Вогонь загасили о 6:02. За словами речниці , попередня причина пожежі — куріння у ліжку.

У Градизьку на Полтавщині у будинку, де сталася пожежа, знайшли мертву людину
Пожежа у будинкові у Градизьку, яка сталася 28 березня 2024-го року. Фото: ГУ ДСНС у Полтавській області

Речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко Суспільному повідомила, що після гасіння пожежі у будинкові знайшли мертвого 39-річного чоловіка. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.

Кримінальне провадження можуть розпочати за частиною другою статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
На Київщині поховають загиблого бійця з Івано-Франківщини Сергія Вацка
У Боярці на Київщині попрощаються із загиблим воїном з Івано-Франківщини Сергієм Вацком
Михайло Складан, актор балету драмтеатру
У Тернополі помер актор балету
У Світловодську на Кіровоградщині чоловік скоїв самогубство
На Кіровоградщині чоловік відібрав зброю у поліцейського і скоїв самогубство
пожежа, бердичівський район, дснс
На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 50-річного чоловіка
На початок