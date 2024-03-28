Дві природоохоронні території перейменували на Хмельниччині

Дві природоохоронні території Хмельниччини, серед яких ботанічний заказник "Першотравневий" та гідрологічна пам’ятка "Міліцейський став", перейменували. Рішення зумовлене тим, що ці назви містять символіку російської імперської політики.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця директора Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації Ірина Кліпацька.

"Перейменування даних об'єктів природно-заповідного фонду зумовлене забезпеченням реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії" і розв'язання питання присутності топонімів, пов'язаних з РФ у географічних назвах Хмельницькій області", — пояснила Ірина Кліпацька.

Заступниця директора Департаменту природних ресурсів та екології зазначила, нова назва ботанічного заказника — "Травневий". Він розташований у межах Плужненської сільської громади Шепетівського району: "Назва пов'язана з тим, що на території заказника зростає рідкісна для Хмельниччини рослина, яка починає цвісти у травні. Це вовче тіло болотяне. Ботанічний заказник — невеличкий лісовий масив, де ростуть й інші рідкісні види рослин для нашої області, наприклад, лілія лісова і ситник бульбистий".

Ірина Кліпацька розповіла, нова назва гідрологічної пам'ятки — "Пільноолексинецький став", пов’язана із населеним пунктом Пільний Олексинець Городоцької міської територіальної громади, біля якого розташована природоохоронна територія.

"Гідрологічна пам'ятка створена з метою збереження типового низинного болота, яке є одним з відгалужень верхів’я річки Ушиця та місцем гніздування водоплавних птахів, які становлять наукову, еколого-виховну, освітню та пізнавальну цінність", — зазначила Ірина Кліпацька.

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