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"Постраждали всі блоки", — виконавчий директор ДТЕК про наслідки російського обстрілу Ладижинської ТЕС
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"Постраждали всі блоки", — виконавчий директор ДТЕК про наслідки російського обстрілу Ладижинської ТЕС

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Труби Ладижинської ТЕС
Труби Ладижинської ТЕС. Фото: ДТЕК Ладижинська ТЕС

Внаслідок російського ракетного обстрілу, який відбувся 22 березня, постраждали всі блоки Ладижинської ТЕС, що на Вінниччині.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю інтернет-виданню "Економічна правда". За його словами, того дня енергосистема України зазнала найбільшого обстрілу з початку війни.

"Дуже багато руйнувань в енергетиці, перш за все, постраждала генерація. Ми втратили 50% встановленої потужності. Постраждали дві наші станції: "Бурштинська" і "Ладижинська". Постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС", — розповів Дмитро Сахарук.

Він також зазначив, що енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%.

"Загалом по країні дуже серйозна руйнація, яка буде вимагати навіть не місяців на відновлення. Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці або навіть більше. Поступово будемо відновлювати. Після дефектації стане зрозуміло, якого обладнання не вистачає. Зараз критично необхідні трансформатори. Нам потрібно близько десяти одиниць", — додав Сахарук.

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