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Заволодів більш ніж 112 тисячами гривень: викрили 19-річного львів'янина, який створив фішингові сайти
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Заволодів більш ніж 112 тисячами гривень: викрили 19-річного львів'янина, який створив фішингові сайти

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19-річний львів'янин, підозрюваний у шахрайстві
19-річний львів'янин, підозрюваний у шахрайстві. Пресслужба поліції Львівської області

У Львові правоохоронці викрили місцевого мешканця, який створив фішингові сайти. 19-річного львів'янина підозрюють у заволодінні понад 112 тисячами гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Правоохоронці з'ясували, що 19-річний мешканець Львова створював фішингові сайти державних установ і банків. Він розсилав від їхнього імені листи клієнтам, отримував персональні дані й доступ до банківських рахунків і переказував гроші на свої рахунки.

"Правоохоронці задокументували три епізоди протизаконної діяльності підозрюваного, який у такий спосіб заволодів коштами потерпілих на загальну суму більше 112 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили львів'янину про підозру в шахрайстві й замаху на шахрайство. Санкція статті — позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі триває досудове розслідування.

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