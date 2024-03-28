В Одесі планують удвічі зменшити кількість зовнішньої реклами

В Одесі хочуть майже вдвічі зменшити кількість зовнішньої реклами. Для цього розробили план, в якому затвердять нові схеми розміщення.

Про це 27 вересня на виконкомі Одеської міськради повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Ми провели перемовини з власниками рекламних носіїв. На щастя, знайшли порозуміння і всі, можна сказати, добровільно пішли на те, щоб скоротити носії. По-друге, якщо вони будуть залишатися, це будуть нові сучасні носії, які більше підійдуть нашому місту, ніж ті, що нависають зараз над транспортом", — зазначив мер міста.

Начальник управління реклами Ігор Слюсаренко повідомив, що розробили план щодо зменшення кількості рекламних конструкцій у місті, у ньому передбачено скасування та прийняття нових комплексних схем розміщення зовнішньої реклами. Він зазначив, що впровадження розпочнуть з вулиці Пушкінської.

В Одесі планують зменшити кількість зовнішньої реклами. Фото: скріншот із трансляції засідання виконкому

В Одесі планують зменшити кількість зовнішньої реклами. Фото: скріншот із трансляції засідання виконкому

"Необхідність вказаних заходів обумовлена тим, що наявні схеми формувались більше, як 10 років тому, по-друге, передбачена цими схемами кількість рекламних конструкцій створює перенасиченість міського простору, їх типи є застарілими та не відповідають сучасним вимогам. По-третє, схеми розміщення рекламних конструкцій в історичній частині міста стали повністю неактуальними після включення центру міста до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", — зауважив Ігор Слюсаренко.

За його словами, ухвалення нових схем дозволить зменшити перенасиченість міського простору. У місті розмістять сучасні рекламні конструкції та демонтують старі конструкцій після закінчення дії дозволів, які не увійшли до нових схем.

В Одесі планують зменшити кількість зовнішньої реклами. Фото: скріншот із трансляції засідання виконкому

Наразі демонтували 30 афішних тумб, що складає понад 80% розміщених у місті. Також демонтували понад 100 одиниць рекламних засобів формату 3х6. На Адміральському проспекті скоротять конструкції на 64% — було 78 стане 28.

"Розглядається можливість розміщення на фасадах будівель, розміщених поза межами історичного центру, рекламних медіафасадів та голограм з подальшим прийняттям рішення про видачу дозволів на їх розміщення на виконкомі", — повідомив Ігор Слюсаренко.

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