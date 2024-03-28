У Сумах через аварійно-ремонтні роботи не буде водопостачання: адреси

28 березня з 13:00 у Сумах не буде водопостачання через проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі діаметром 400 мм на вул. Південній.
Про це повідомили в КП "Міськводоканал".
UPD: аварійні роботи на вул. Південній завершені о 14:00. Водопостачання відновлене, зазначили у КП.
Де не буде води
- вул. Героїв Небесної Сотні;
- вул. Шишкарівська;
- вул. Сумської артбригади;
- вул. Петропавлівська;
- вул. Герасима Кондратьєва;
- вул. Лихвинська Стінка;
- вул. Сергія Бородаєвського;
- вул. 1-ша Оболонська;
- вул. Південна;
- вул. Давида Бурлюка;
- вул. Роменська;
- пров. Громадянський та інші прилеглі вулиці.
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