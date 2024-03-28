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У Сумах через аварійно-ремонтні роботи не буде водопостачання: адреси
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У Сумах через аварійно-ремонтні роботи не буде водопостачання: адреси

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28 березня з 13:00 у Сумах не буде водопостачання через проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі діаметром 400 мм на вул. Південній.

Про це повідомили в КП "Міськводоканал".

UPD: аварійні роботи на вул. Південній завершені о 14:00. Водопостачання відновлене, зазначили у КП.

Де не буде води

  • вул. Героїв Небесної Сотні;
  • вул. Шишкарівська;
  • вул. Сумської артбригади;
  • вул. Петропавлівська;
  • вул. Герасима Кондратьєва;
  • вул. Лихвинська Стінка;
  • вул. Сергія Бородаєвського;
  • вул. 1-ша Оболонська;
  • вул. Південна;
  • вул. Давида Бурлюка;
  • вул. Роменська;
  • пров. Громадянський та інші прилеглі вулиці.

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