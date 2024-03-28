На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 50-річного чоловіка

27 березня на пожежі у селі Райки Швайківської громади Бердичівського району в житловому будинку рятувальники знайшли тіло 50-річного власника будинку без ознак життя.

Про це на своєму сайті написала пресслужба ДСНС Житомирщини.

У повідомленні сказано, що сповіщення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в Райках надійшло до Служби порятунку близько пів на сьому вечора від сусідів, які побачили дим з будинку.

"Коли вогнеборці приїхали на місце події, то побачили, що горить кімната та було багато диму. Під час гасіння в кімнаті на підлозі рятувальники знайшли тіло 50-річного власника оселі. Чоловік вже був без ознак життя", — пише пресслужба ДСНС.

Локалізували пожежу о 19:12, ліквідували — о 19:20. Вогонь знищив домашні речі в будинку та пошкодив стіни у кімнаті.

За попередньою версією, займання могло статися через необережність під час куріння. Остаточну причину мають встановити фахівці.

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