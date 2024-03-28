В драмтеатрі Житомира підготували дійство до Дня театру та 80 ювілейного сезону

В Житомирському академічному музично-драматичному театрі два дні поспіль йде театральне imprezo "Обрані часом", підготовлене колективом до Міжнародного дня театру та 80 ювілейного сезону. До постановки увійшли уривки із творів класиків та сучасних драматургів, музичні композиції, фрагменти дитячих вистав.

Про це Суспільному розповіла завідувачка літературно-драматургічною частиною театру Юлія Ковальчук.

За її словами, над дійством працювали двоє режисерів театру — заслужена діячка мистецтв Наталія Тімошкіна та заслужений артист України Петро Авраменко.

Глядачі, які вже відвідали першу таку постановку в Міжнародний день театру, побачили уривки з вистав класичної світової та української драматургії, а також казкове попурі, адже театр ставить багато спектаклів для маленького глядача, сказала Юлія Ковальчук.

Під час дійства "Обрані часом" оркестр театру виконує музичні твори, актори представляють вокальні і танцювальні номери. За словами завідувачки літературно-драматургічною частиною театру, до святкування ювілейного 80 театрального сезону спеціально підготували виступ вихованці дитячої театральної майстерні "Драма" та дитячої театральної студії "Візаві".

На театральному imprezo "Обрані часом" побував кореспондент Суспільного Леонід Харшан.

"Одним із кульмінаційних і дуже зворушливих моментів дійства був фрагмент історичної вистави. Образність того, що відбувалося не сцені, було тісно пов'язано із нашим сьогоденням, із російською агресією. І в момент, коли герої на сцені виступили на захист своєї батьківщини — вся зала театру встала і підтримала оплесками, висловлюючи своє патріотичне налаштування", — сказав Леонід Харшан.

Друга театральна постановка "Обрані часом" до Дня театру та 80 ювілейного сезону відбудеться 28 березня.

Актори Житомирського драмтеатру на сцені у святковій постановці, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Актори Житомирського драмтеатру на сцені у святковій постановці, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Раніше Суспільне писало, що у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги з нагоди Міжнародного дня театру оголосили благодійну акцію-лотерею "Кава з улюбленим актором", зібрані донати від якої спрямують на придбання автомобіля для одного із військових підрозділів ЗСУ.

Також у Міжнародний день театру кореспонденти Суспільного зустрілися із аматорами сцени житомирського "Театру на Новому Бульварі". Актори цього театру працюють на сцені безоплатно. Самі виготовляють декорації і реквізит. За дев'ять років існування колектив поставив 10 вистав.

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