У центрі "Незламні" військовий готується до остеінтегруючого протезування

У Львові, у Національному реабілітаційному центрі "Незламні", 47-річний військовослужбовець із міста Борщів, що на Тернопільщині, готується до остеоінтегруючого протезування.

Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

До початку повномасштабного вторгнення Росії Василь Курилович був лісником.

"Зраненька я вже був в лісі, слухав як він прокидається. Я люблю ліс і відчуваю його. Серед дубини можна зарядитися такою енергія, як ніде інде", — розповідає Василь.

Торік на початку літа лісникові вручили повістку. Каже: "Я пішов, не вагаючись. Не тікав і не ховався. І то було правильно. І навіть, якби я міг повернути час назад — все одно пішов би воювати".

У війську Василь став кулеметником. Воював у складі 14-ї штурмової бригади "Червона калина" Нацгвардії. Брав участь у контрнаступальних діях на Запорізькому напрямку. На початку жовтня 2023 року отримав важке поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги.

Військовий пригадує, що того дня ніс варту на спостережному пункті. Прилетів російський снаряд. Уламки боєприпасу вбили одного воїна та поранили ще двох. Під час евакуації Василь трохи відстав від своєї групи і потрапив під удар дрона-камікадзе. Чоловікові відірвало праву ногу та пошматувало скалками інші кінцівки. Побратими наклали йому турнікети, пообіцяли, що повернуться і рушили далі. Василь залишився наодинці. Якоїсь миті йому здавалося, що це кінець. Але думки про 9-річну донечку і 8-річного сина змусили Василя зібрати всю свою волю в кулак та дали сил дочекатися евакуації.

"Я тримався заради своєї малечі. Подумав, а як вони будуть без мене. Тож пообіцяв і собі, і малим повернутися та стати кіборгом", — каже захисник.

Військовий Василь Курилович, який готується до остеоінтегруючого протезування. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

До лікарні Василя доправили через 8 годин після поранення. Турнікети надто довго стискали тканини лівої ноги і ті вже почали відмирати. Тому медикам довелося ампутувати кінцівку.

До центру "Незламні" Василя доправили в середині листопада. Спершу хірурги сформували кукси та загоїли рани. Далі із захисником взялися працювати фізичні терапевти. Вчили тримати баланс та вертикалізуватися: пересідати з ліжка на крісло колісне та обслуговувати себе в побуті.

"Василь виявився старанним пацієнтом. Він є впертим до життя. До всіх завдань, які я йому даю, він докладає надзусиль. А тому за місяць він вже повністю адаптувався до крісла колісного і міг самостійно закривати всі свої потреби", — розповідає фізичний терапевт Всеволод Дребот.

Василь Курилович займається у спортзалі. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

Ампутація у Василя подвійна і до того ж — дуже висока. Допомогти йому знову ходити може остеоінтеграція. Це сучасний метод протезування, за якого пацієнту під час операції вживлюють в кістку імплант, до якого згодом кріплять штучну кінцівку. Остеоінтеграція дає змогу відчувати поверхню під штучними ногами і краще ними керувати. У випадку Василя — це єдиний прийнятний варіант. Зараз Василь готується до операції. Він щодня тренується, зміцнює мʼязи тазового дна, спини та рук, аби згодом мати сили опанувати протези.

"Я свою маленьку часточку і кров за волю і незалежність уже пролив. Але кажу, що буду ще воювати, хай тільки ноги від Термінатора візьму. Бо, щоб перемогти, ми маємо всі мобілізуватися. Ворог дуже сильний. То війна за життя і долучитися має кожен. Я дуже хочу побачити перемогу України стоячки і обійнявши своїх діток", — ділиться думками захисник.