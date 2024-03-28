У Запоріжжі безоплатно стерилізують тварин з прифронтових територій

В одній з ветеринарних клінік Запоріжжя вже понад рік безоплатно оперують тварин з прифронтових територій. Господарі чотирилапих, зокрема переселенці, малозабезпечені, а також учасники бойових дій можуть простерилізувати, каструвати, а також чіпувати домашнього улюбленця.

Альона Тищенко — анестезіологиня однієї з місцевих ветклінік розповідає: з грудня 2023 року у Запоріжжі діє грантова програма, завдяки якій вдалося прооперувати вже понад дві тисячі тварин:

Альона Тищенко, анестезіологиня. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це все організовує українська організація ветеринарних лікарів USAVA , вони ініціюють ці послуги, а ми їх втілюємо. Ми робимо огляд медичний тварин, забираємо їх до клініки, стерилізуємо, вони стабілізуються і відвеземо їм назад".

Стерилізація тварин з прифронтових територій. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами хірурга клініки Євгена Нежибецького, за рахунок того, що в місті стало багато переселенців з прифронтових територій, які привозять з собою тварин, чотирилапих стає ще більше:

Євген Нежибецький, хірург. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Програма створена для ВПО, для тих, хто збирає багато тварин та намагається їм допомогти, для військових. Ми намагаємося максимально досягти мети, щоб зменшити репродуктивну функцію, і зменшити популяцію, і допомогти людям, які можуть собі дозволити забезпечити цю процедуру".

Стерилізація тварин з прифронтових територій. Фото: Суспільне Запоріжжя

Якщо господарі не мають можливості привезти тварин до клініки, ветеринари їдуть до них у різні райони Запоріжжя, каже Альона Тищенко. Так, власниця одного з приватних притулків Наталя Назаренко, яка має 43 кішки та чотирьох собак, звернулася до клініки за послугами, поки діє програма. Опікуватися такою кількістю тварин фінансово важко, говорить Наталя:

Наталя Назаренко, власниця притулку для тварин. Фото: Суспільне Запоріжжя

"В мене ще щомісяця хтось потрапляє до ветеринарної клініки, то зуби видаляти треба, то цистит, то з очима… у мене дуже велика сума йде, а працюю я одна, живу одна та забезпечую їх одна".

Жінка має 43 кішки та чотирьох собак, каже: всі тварини — з вулиці. Є і ті, яких привезли волонтери або військові з території бойових дій. Зокрема, Гуляйполя та Оріхова:

Тварини з притулку Наталії. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Любов до тварин дуже велика. Я від цього кохання страждаю. Я ж ще й плачу над ними, якщо вони хворіють, а вік уже знаєте самі не те…".

Стерилізація тварин з прифронтових територій. Фото: Суспільне Запоріжжя

Завдяки таким операціям за грантовими програмами, значно знижується кількість популяції вуличних тварин, а також ризик їх захворюваності, зазначила анестезіологиня Альона Тищенко.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber