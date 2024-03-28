На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили 26-річного жителя Тернополя, який намагався перетнути кордон за підробленими документами.

Про це повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби у Facebook.

За інформацією ДПСУ, під час перетину кордону чоловік надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей.

"Чоловік повідомив, що їде на побачення із сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно з наданими документами, усі троє дітей народилися в Литві. Проте у ході перевірки з’ясувалось, що надані документи підроблені. Сам тернополянин за 11 місяців до народження двійні жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка ніколи не заїжджала на територію України", — йдеться у повідомленні.

Згодом чоловік зізнався, що через один із Telegram-каналів знайшов "ділків", які за 4500 доларів виготовили документи та запевнили, що він зможе за ними перетнути кордон, додали в ДПСУ.

Прикордонники відмовили українцю у перетині кордону. Також до поліції надіслали повідомлення щодо підроблення документів.

У Держприкордонслужбі зазначили, що з початку 2024 року прикордонники Мукачівського загону виявили понад 100 підроблених документів, з якими громадяни намагалися перетнути кордон.

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