НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За 4500 доларів став "багатодітним" татом для 3-х литовських дітей: на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка
ДПСУКордонВторгнення Росії в УкраїнуУгорщинаРегіони

За 4500 доларів став "багатодітним" татом для 3-х литовських дітей: на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон
Шеврон ДПСУ. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили 26-річного жителя Тернополя, який намагався перетнути кордон за підробленими документами.

Про це повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби у Facebook.

За інформацією ДПСУ, під час перетину кордону чоловік надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей.

"Чоловік повідомив, що їде на побачення із сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно з наданими документами, усі троє дітей народилися в Литві. Проте у ході перевірки з’ясувалось, що надані документи підроблені. Сам тернополянин за 11 місяців до народження двійні жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка ніколи не заїжджала на територію України", — йдеться у повідомленні.

Згодом чоловік зізнався, що через один із Telegram-каналів знайшов "ділків", які за 4500 доларів виготовили документи та запевнили, що він зможе за ними перетнути кордон, додали в ДПСУ.

Прикордонники відмовили українцю у перетині кордону. Також до поліції надіслали повідомлення щодо підроблення документів.

У Держприкордонслужбі зазначили, що з початку 2024 року прикордонники Мукачівського загону виявили понад 100 підроблених документів, з якими громадяни намагалися перетнути кордон.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
ухилянти, кордон
Біля кордону на Одещині з пострілами зупинили чотирьох чоловіків та їхнього провідника
Поранений прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював побратимів
"Мене пересадили в джип, і там я відключився". Як поранений прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював побратимів
Прикордонник Дмитро Троцький про втрату ноги та підтримку побратимів
"Думаю, зараз помолюся і підірву себе". Історія 29-річного прикордонника Дмитра Троцька з Білопілля
Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник
На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок
На початок