У Миколаєві 28 березня представники міської влади, ветерани та містяни зібралися біля меморіалу на честь героїв-десантників, який був обкладений окопними свічками, як символом боротьби за свободу. Люди вшанували пам'ять та поклали квіти.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Олександр Сєнкевич підкреслив, що ця подія є підтвердженням відданості міста і жителів до свободи та пам'яті.

"Вже третій раз під час повномасштабного вторгнення ми збираємось, щоб згадати тих, хто віддав своє життя задля свободи та визволення Миколаєва від загарбників".

Містяни поклали квіти до меморіалу героїв-десантників. Фото: Миколаївська міська рада

"Це є ще одним підтвердженням, що в Миколаєві немає жодних нацистів, ми пам'ятаємо наше минуле, наших героїв, ми поважаємо їх, як будемо поважати тих хлопців та дівчат, які сьогодні стають на захист нашої держави та захищають нас від нового загарбника", — наголосив міський голова.

У Миколаєві відзначили 80-річчя визволення міста від фашистських загарбників. Фото: Миколаївська міська рада

Присутні схилили голови та вшанували хвилиною мовчання пам'ять визволителів, котрі відстояли місто від фашистських загарбників під час Другої світової війни у 1944 році.

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