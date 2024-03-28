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Нічна атака "Шахедів" на Харків: родині вибило вікна, які встановили три дні тому
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Нічна атака "Шахедів" на Харків: родині вибило вікна, які встановили три дні тому

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Кафе, зруйноване внаслідок атаки "Шахедів" у Харкові
Кафе, зруйноване внаслідок атаки "Шахедів", 28 березня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

Внаслідок удару "Шахеда" по Харкову вночі 28 березня жителю будинку у Київському районі Сергію Некрасову доведеться ставити нові вікна. Попередні він поставив у понеділок, 25 березня.

Про це Сергій Некрасов розказав Суспільне Харків.

Разом з дружиною він має квартиру у будинку біля ресторану, який ударом "Шахеда" вночі зруйнувала РФ. Цієї ночі вдома родина не була. Живуть зараз в іншому місці.

Сергій Некрасов
Сергій Некрасов. Суспільне Харків/Сергій Некрасов

Вибиті вікна у будинку у Київському районі Харкова внаслідок удару "Шахедами", 28 березня 2024 року
Вибиті вікна у будинку у Київському районі Харкова внаслідок удару "Шахедами", 28 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Нічна атака "Шахедів" на Харків: комунальники вставляють вікна
Вибиті вікна у будинку у Київському районі Харкова внаслідок удару "Шахедами", 28 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

"Сусіди подзвонили, що було влучання і вибило вікна, які у понеділок тільки поставили. Майстра будемо викликати, який подивиться, що із цим робити: чи можна щось зробити, чи можна відремонтувати, чи нові знову ставити. Там, де вибило зовсім вікна — уже забили дерев’яними плитами", — говорить харків'янин.

Кафе, зруйноване внаслідок атаки "Шахедів", 28 березня 2024 року, Харків
Кафе, зруйноване внаслідок атаки "Шахедів", 28 березня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

Кафе, зруйноване внаслідок атаки "Шахедів", 28 березня 2024 року
Кафе, зруйноване внаслідок атаки "Шахедів", 28 березня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

За даними Харківського міського голови Ігоря Терехова, під ударом опинилося середмістя – Київський район. Внаслідок ударів російськими дронами пошкоджень зазнали ресторан та магазини. У будинках поряд із місцем влучання повилітали вікна.

"Тут було… Весілля гуляли, дні народження були – це для свят. Приїжджали з усього міста. Знали це місце", — говорить місцева жителька Тетяна Орловська.

Тетяна Орловська
Тетяна Орловська. Суспільне Харків/Лариса Говина

За її словами, вибуху не чула — має проблеми зі слухом.

"Кішки мої полізли одразу за газову плитку. Я одразу зрозуміла, бо вони там весь час ховаються. Це не перший раз обстріли, і вони у ту щілину біжать, й там сидять, кричать там", — говорить Орловська.

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