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Пробний пуск води. У Нікопольському районі Дніпропетровщини триває будівництво водогону
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Пробний пуск води. У Нікопольському районі Дніпропетровщини триває будівництво водогону

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Вода, водогін, Нікопольщина
Прокладання водогону. Фото: Telegram/Сергій Лисак

На ділянці Червоногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровщини відбувся пробний пуск води по магістральному водогону, який будується. Про це повідомили в Червоногригорівській громаді.

За повідомленням, роботи зі спорудження водогону тривають. Зокрема, їх ускладнює активне ведення бойових дій. З міркувань безпеки всіх подробиць проєкту не оприлюднюють.

"У будь-якому випадку, при найкращих розвитках подій питну воду жителі громади можуть побачити з кранів найближчими місяцями (один-два)... Вода — буде! Буде за доступною ціною", — сказано в повідомленні.

На Дніпропетровщині будують магістральний водогін, аби забезпечити централізованим водопостачанням Кривий Ріг та Нікопольський район. Він має розв'язати проблему з водою для понад мільйона людей у населених пунктах, що залишились без водопостачання через руйнування Каховської ГЕС. Будівництво фінансує Кабмін.

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