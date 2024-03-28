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На Хмельниччині розробили графіки відключень світла у пікові години навантаження
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАРегіони

На Хмельниччині розробили графіки відключень світла у пікові години навантаження

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Електроенергію на Хмельниччині наразі подають за аварійними схемами. На об’єктах, пошкоджених внаслідок російської атаки 22 березня, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Для споживачів зробили графік відключень світла у пікові години навантаження.

Про це Суспільному розповів технічний директор "Хмельницькобленерго" Олексій Філіпчук.

"На даний момент у період ранкового чи вечірнього максимуму здійснюємо контроль щодо максимального навантаження, яке може пропустити лінія. У випадку, якщо ця величина перевищує нормовані показники, ми змушені вдаватися до мережевих обмежень. Тобто ми обмежуємо споживання шляхом відключення категорії споживачів, які не відносяться перш за все до об’єктів критичної інфраструктури", — пояснив Олексій Філіпчук.

З його слів, для цього склали відповідні графіки, які відрізняються від графіків погодинних відключень двох минулих років.

"Вони відрізняються від графіків погодинних відключень тим, що в попередній зимовий опалювальний період обмеження були пов’язані з самим дефіцитом енергосистеми. Відповідно, вводилася певна величина, яка обмежувала кількість споживання, і ми вже фізично розраховували сам графік. На даний момент нам потрібно обмежуватися лише в період ранкового та вечірнього максимуму", — розповів Олексій Філіпчук.

Артем Кучма
Керівник хмельницької кав'ярні Артем Кучма розповів, що робота закладу залежить від стабільного постачання електроенергії, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Робота кав’ярні, що знаходиться в середмісті Хмельницького, залежить від стабільного постачання електроенергії, каже її керівник Артем Кучма.

"Серце нашого закладу – еспресо-машинка, вона не працює без електрики. І всі інші пристрої теж: кавомолки, чайники, блендери — все не працює. Останнім часом почали вимикати світло і це негативно впливає на нашу роботу", — зазначив керівник закладу.

Тепер, каже Артем Кучма, вирішують, як працювати в нових умовах.

"У нас є наш резервний особистий генератор, але його не вистачає для кав’ярні тому, що еспресо-машинка споживає багато електрики. Тобто генератор не витягує потужність самої машинки. А окрім неї потрібно ще живити холодильники, вітрину та інші пристрої, тому ми думаємо про потужніший", — ділиться Артем.

Черг за генераторами на ринку непродовольчих товарів у Хмельницькому наразі немає, як і дефіциту самих пристроїв, розповів Суспільному менеджер магазину техніки Олександр.

Менеджер магазину техніки Олександр
Менеджер магазину Олександр зізнається, що черг за генераторами немає, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

"Пік був в кінці 2022 року. Тоді ледве не билися за них. Приходили: я забираю, ні, я забираю. Після цього вже і немає такого піку. Ну ще у вересні минулого року трошки продавалися: до 5-6 генераторів на тиждень. Зараз взагалі тиша з ними", — розповів Олександр.

За словами приватного підприємця Ігоря, не вишукуються хмельничани в черги і за батарейками та ліхтариками.

"Не бачу жодних сплесків. Все стандартно — ближче до сезону, коли починаються сільгоспроботи, або рибалки, відпочинок. Тоді більше беруть і так щороку", — каже Ігор.

О котрій, і де вимикатимуть світло можна подивитися на офіційному сайті "Хмельницькобленерго".

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