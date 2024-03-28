У Запорізькому районі внслідок пожежі загинув чоловік — ДСНС

27 березня в одному із сіл Запорізького району у житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинув 42-річний чоловік.
Про це сьогодні, 28 березня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, вогонь охопив 10 кв.м. У житловому будинку горіла кімната та домашні речі:
"Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши розповсюдження вогню на більшу площу. У ході ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 42-річного власника оселі без ознак життя".
Ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем під час куріння.
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