НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Сумах судитимуть викладача ВНЗ за хабар
КОРУПЦІЯРегіони

У Сумах судитимуть викладача ВНЗ за хабар

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Сумах судитимуть заступника декана одного з навчальних закладів міста через одержання ним 14 200 грн від студента закладу.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, підозрюваний з вересня 2023 року по лютий 2024 року отримував від студента гроші за безперешкодне навчання без відвідування занять, а також за позитивну здачу іспитів, заліків, модулів тощо. Надання студентам індивідуальних графіків навчання не є платною послугою, зазначають в прокуратурі.

Усього за вказаний період студент передав заступнику декана 14 тис. 200 гривень за надання індивідуального графіка навчання.

Суспільне залишає право за обвинуваченим або його законним представником висловити свою позицію на сайті медіа.

Раніше ми повідомляли, що викладача 8 лютого повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Насіров
ВАКС залишив Насірова під вартою, але зменшив розмір застави до 65 млн гривень
Посадовця Львівської міської ради затримали на хабарі
Посадовцю Львівської мерії, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід
Затримання депутатів. Фото: СБУ
Депутатам Сумської облради повідомили про підозру через хабар
Вимагання грошей керівником КП
Асфальт за 500 тис. грн: перед судом постане керівник комунального підприємства
На початок