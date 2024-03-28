У Сумах судитимуть викладача ВНЗ за хабар

У Сумах судитимуть заступника декана одного з навчальних закладів міста через одержання ним 14 200 грн від студента закладу.
Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
За даними слідства, підозрюваний з вересня 2023 року по лютий 2024 року отримував від студента гроші за безперешкодне навчання без відвідування занять, а також за позитивну здачу іспитів, заліків, модулів тощо. Надання студентам індивідуальних графіків навчання не є платною послугою, зазначають в прокуратурі.
Усього за вказаний період студент передав заступнику декана 14 тис. 200 гривень за надання індивідуального графіка навчання.
Суспільне залишає право за обвинуваченим або його законним представником висловити свою позицію на сайті медіа.
Раніше ми повідомляли, що викладача 8 лютого повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.
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