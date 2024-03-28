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Загиблий під час ракетних ударів по Боровій школяр був переселенцем: "Умів дружити й об’єднувати навколо себе"
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Загиблий під час ракетних ударів по Боровій школяр був переселенцем: "Умів дружити й об’єднувати навколо себе"

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12-річний Данііл Заворуєв переїхав з родиною до Борової через постійні обстріли Першотравневого. Борівська селищна рада

12-річний Данііл Заворуєв, який загинув ввечері 27 березня внаслідок ракетних ударів по Боровій, був переселенцем та переїхав з родиною до селища з Першотравневого через постійні російські обстріли.

Данііл навчався у 7 класі Першотравневого ліцею, 1 квітня йому мало б виповнитися 13 років, повідомили в Борівській селищній раді.

"Через постійні ворожі обстріли родина хлопчика вимушена була покинути рідний дім у Першотравневому і переїхати до Борової, далі від лінії фронту. Російський агресор позбавив людей рідного дому, а тепер, направивши смертоносні ракети прямо у житловий квартал центру громади, безжально обірвав життя дитини", — йдеться у повідомленні.

Хлопця поранило саме, коли він з батьками підходив до свого будинку, повідомив Суспільне Харків керівник Борівської СВА Олександр Тертишний. Він помер у лікарні від отриманих уламкових поранень.

"Данііл був надзвичайно світлим, активним, життєрадісним хлопчиком, вдихав кожну мить життя на повні груди, мріяв і будував плани на майбутнє, радував своїх рідних і близьких. Мав дуже багато друзів, його любили й однолітки, і вчителі, і всі, хто його знав. Він умів дружити й об’єднувати навколо себе, знаходити підхід до кожного", — зазначають у селищній раді.

У Першотравневому ліцеї, де навчався хлопець, його згадують як "дуже хорошого, доброго хлопчика".

"Там, де був Даня, ніколи не було жодних конфліктів", — відгукуються вчителі.

За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни били по селищу ракетами "Гром-Е1". Поранення також отримала 74-річна жінка.

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