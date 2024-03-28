Вадим Кіріченко до війни працював лісником у Буринському агролісгоспі та навчався у Сумському аграрному університеті. Після деокупації Сумщини пішов у армію. На фронті втратив обидві ноги. Як став призером спортивних змагань — у матеріалі Суспільного.

Вадим Кіріченко. Фото: Суспільне Суми

"Це було 20 березня у 23 році. Ми були у Серебрянському лісі. Нас з дрона помітили і міномет скерували. І так нормально під ноги прилетіло. Можна сказати – пощастило. В таких випадках нічого не лишається", — говорить Вадим Кіріченко.

Говорить, професійно спортом не займався, але на аматорському рівні ще зі школи грав у чемпіонаті району. Під час реабілітації тягав штанги, гантелі. Реабілітолог порадила спробувати себе в іграх нескорених. Вадим спробував – і у нього вийшло. Чоловік став медалістом "United States Air Force and Marine Corps Trials 2024", які відбулись в американському штаті Невада.

Медалі Вадима Кіріченка. Фото: Суспільне Суми

"Призові місця завжди круто. Але на паверліфтинг, чесно, не розраховував [виграв "срібло"]. Думав там сильніші будуть. Так, більш для себе їм займаюся. Ніколи штанги не тягав – все життя бігав. З волейболом було, напевно, найважче. Бо це командний вид спорту. То там не все від тебе залежить", — розповідає переможець та призер "United States Air Force and Marine Corps Trials 2024".

Ще дві "золоті" медалі Вадим виборов в легкій атлетиці – у метанні диска і штовханні ядра. Говорить, українців на цих іграх виділяло те, що вони їхали перемагати.

Вадим Кіріченко. Фото: Суспільне Суми

"Для них – це, більше, як реабілітація. Це ми приїхали – треба медалі позабирати", — говорить Вадим.

Українці у підсумку здобули 76 медалей. Чотири з них у скарбничку збірної приніс Вадим. Про свої плани говорить так: "Одружитись планую, дівчині пропозицію зробив. Далі щось робити треба. Ну, спорт кидати точно не буду, бо допомагає якось в житті".

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