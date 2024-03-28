У Чернівецькій області є понад 70 закладів з місцями для тимчасового проживання вимушених переселенців. Їх перелік, загальну кількість місць та умови проживання можна дізнатися на інтерактивній мапі. Суспільне Чернівці розповідає, як це зробити.

Загальний перелік закладів, де приймають вимушених переселенців, можна знайти на інтерактивній карті arcgis.com. Зокрема, йдеться про приміщення у прихистках, школах, ліцеях, амбулаторіях, при релігійних організаціях чи благодійних фондах.

Так виглядає інтерактивна мапа платформи arcgis. arcgis.com

На сайті є інформація про те, де розташований прихисток та скільки там місць, у якій власності перебуває приміщення та контакти людини, яка відповідає за розміщення людей.

Так виглядає інформація про прихисток у Глибоцькому ліцеї. arcgis.com

Якщо перейти за посиланням на Google-диск, то можна знайти фото з умовами в приміщенні.

Умови у прихистку в Глибоці. arcgis.com

Знайти житло можна також на сайтах Прихисток та Dopomagai.org. Це проєкти, які допомагають знайти безплатне житло у власників будинків, а також запропонувати своє житло як прихисток.

Скільки є місць для вимушених переселенців на Буковині

Загалом від початку повномасштабної війни Буковина прийняла понад 100 тисяч евакуйованих людей. Зараз в області проживають 80 тисяч вимушених переселенців. У 74 закладах є понад 3300 місць для тимчасового проживання людей, з них зайняті – майже 2 700. Про це повідомив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram.

Раніше у коментарі Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту Ольга Ходоба розповіла, що вільних місць у громадах області є достатньо, тому область готова приймати й евакуаційні потяги. Втім більшість переселенців не хочуть заселятись у маленьких громадах чи містах через брак робочих місяць.

Для координації допомоги переселенцям на Буковині цілодобово працює кол-центр. Ви можете звернутись за номером 0 800 33 50 47. Вам допоможуть знайти безплатне житло та отримати необхідну консультацію з різних побутових питань.

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