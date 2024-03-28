НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Де вимушеним переселенцям знайти тимчасове житло в Чернівецькій області – мапа прихистків
ПереселенціВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Де вимушеним переселенцям знайти тимчасове житло в Чернівецькій області – мапа прихистків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вимушені переселенці на Буковині
Вимушені переселенці на Буковині. Фото: Суспільне Чернівці

У Чернівецькій області є понад 70 закладів з місцями для тимчасового проживання вимушених переселенців. Їх перелік, загальну кількість місць та умови проживання можна дізнатися на інтерактивній мапі. Суспільне Чернівці розповідає, як це зробити.

Загальний перелік закладів, де приймають вимушених переселенців, можна знайти на інтерактивній карті arcgis.com. Зокрема, йдеться про приміщення у прихистках, школах, ліцеях, амбулаторіях, при релігійних організаціях чи благодійних фондах.

Мапа місць тимчасового проживання вимушених переселенців arcgis
Так виглядає інтерактивна мапа платформи arcgis. arcgis.com

На сайті є інформація про те, де розташований прихисток та скільки там місць, у якій власності перебуває приміщення та контакти людини, яка відповідає за розміщення людей.

мапа arcgis прихисток для ВПО у Глибоці
Так виглядає інформація про прихисток у Глибоцькому ліцеї. arcgis.com

Якщо перейти за посиланням на Google-диск, то можна знайти фото з умовами в приміщенні.

прихисток для впо у глибоці
Умови у прихистку в Глибоці. arcgis.com

Знайти житло можна також на сайтах Прихисток та Dopomagai.org. Це проєкти, які допомагають знайти безплатне житло у власників будинків, а також запропонувати своє житло як прихисток.

Скільки є місць для вимушених переселенців на Буковині

Загалом від початку повномасштабної війни Буковина прийняла понад 100 тисяч евакуйованих людей. Зараз в області проживають 80 тисяч вимушених переселенців. У 74 закладах є понад 3300 місць для тимчасового проживання людей, з них зайняті – майже 2 700. Про це повідомив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram.

Раніше у коментарі Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту Ольга Ходоба розповіла, що вільних місць у громадах області є достатньо, тому область готова приймати й евакуаційні потяги. Втім більшість переселенців не хочуть заселятись у маленьких громадах чи містах через брак робочих місяць.

Для координації допомоги переселенцям на Буковині цілодобово працює кол-центр. Ви можете звернутись за номером 0 800 33 50 47. Вам допоможуть знайти безплатне житло та отримати необхідну консультацію з різних побутових питань.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
На Черкащині 17-річний хлопець втік з дому
Збирався до дівчини на Донеччину: на Черкащині зниклого парубка шукала поліція
Священник Ігор Синчина переїхав із окупованого Запоріжжя та служить у селі Клепачів
В окупації продовжував богослужіння українською. Священник із Запоріжжя переїхав на Волинь
Протест проти будівництва церкви на березі озера у Франківську
"Мер вважає, що ВПО становлять загрозу християнству?" Будівництво церкви на березі озера у Франківську: нові подробиці
Вимушена переселенка з Херсонщини шиє іграшки для благодійних ярмарків
Все задля перемоги: в Ужгороді вимушена переселенка з Херсонщини шиє іграшки для благодійних ярмарків
На початок