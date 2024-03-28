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"Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ отримав воїн з Івано-Франківщини Андрій Ломпас
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"Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ отримав воїн з Івано-Франківщини Андрій Ломпас

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Андрій Ломпас з Надвірнянської громади отримав "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ
Військовослужбовець Андрій Ломпас з Надвірнянської громади. Фото: Facebook/Зіновій Андрійович

Військовослужбовець Андрій Ломпас з Надвірнянської громади, що на Івано-Франківщині, отримав почесний нагрудний знак "Золотий хрест" від головнокомандувача Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Наказ про відзнаку колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав 22 березня 2023 року.

"Дякуємо воїну світла за силу духу та відвагу. Низько вклоняємося за неоціненний внесок в оборону держави. Пишаємося тим, що жителі Надвірнянської громади є вірними синами України та її гордістю", — написав Андрійович.

Що відомо про відзнаку "Золотий хрест"

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.

Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

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