На офіційному інтернет-представництві президента України в розділі електронні петиції зареєстрували звернення про присвоєння посмертно звання Героя України Тарасу Адамчуку з Вінниччини.

Оборонець був солдатом 95 бригади, 3 роти першого батальйону, військової частини А0281. Звернення зареєструвала його матір — Лідія Адамчук.

"Тарас з початку повномасштабного вторгнення був волонтером, 21 грудня 2023 року добровільно з честю та гідністю разом із побратимами боронив цілісність нашої держави на Харківському напрямку", — розповіла матір захисника.

Загинув Тарас Адамчук 07 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання с. Синьківка, Куп’янський р-н, Харківська область. Це сталося під час влучання авіабомби ФАБ-250.

"Перебуваючи у зоні активних бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки старався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре. Я пишаюсь своїм сином-героєм. Син з великої літери, а для всіх рідних, він був та є справжнім героєм. Тарас, усе віддав за нас із вами, за вільну Україну та мир, віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій", — розповіла Лідія Адамчук.

Станом на 29 березня звернення набрало майже 7 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Підписати петицію можна тут.