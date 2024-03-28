НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Матір полеглого захисника Тараса Адамчука з Вінниччини просить присвоїти сину звання Героя України
ПетиціяПРАВА ЛЮДИНИВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Матір полеглого захисника Тараса Адамчука з Вінниччини просить присвоїти сину звання Героя України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тарас Адамчук із Вінниччини
Тарас Адамчук, полеглий захисник із Вінниччини. Фото: ВМР

На офіційному інтернет-представництві президента України в розділі електронні петиції зареєстрували звернення про присвоєння посмертно звання Героя України Тарасу Адамчуку з Вінниччини.

Оборонець був солдатом 95 бригади, 3 роти першого батальйону, військової частини А0281. Звернення зареєструвала його матір — Лідія Адамчук.

"Тарас з початку повномасштабного вторгнення був волонтером, 21 грудня 2023 року добровільно з честю та гідністю разом із побратимами боронив цілісність нашої держави на Харківському напрямку", — розповіла матір захисника.

Загинув Тарас Адамчук 07 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання с. Синьківка, Куп’янський р-н, Харківська область. Це сталося під час влучання авіабомби ФАБ-250.

"Перебуваючи у зоні активних бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки старався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре. Я пишаюсь своїм сином-героєм. Син з великої літери, а для всіх рідних, він був та є справжнім героєм. Тарас, усе віддав за нас із вами, за вільну Україну та мир, віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій", — розповіла Лідія Адамчук.

Станом на 29 березня звернення набрало майже 7 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Підписати петицію можна тут.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Вулиця Заньковецької Чернівці
Як голосували депутати міськради Чернівців за петицію про скасування ремонту Заньковецької
Боєць Сергій Побігун
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини
У Запоріжжі Дмитру Бончеву просять присвоїти звання героя України (посмертно)
"Він віддав своє життя, щоб ми жили у вільній країні": Дмитру Бончеву просять присвоїти звання героя України (посмертно)
Боєць ЗСУ Сергій Марущак
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну з Тернопільщини
На початок