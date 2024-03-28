Депутати Черкаської міської ради під час сесії 28 березня підтримали петицію щодо встановлення світлофора по вулиці Сумгаїтська.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко із сесійної зали.
У петиції Андрій Скляренко просить на пішохідному переході біля Палацу молоді обмежити швидкість транспортних засобів, встановивши два ряди лежачих поліцейських з обох боків або світлофор.
За словами автора петиції, на цьому місці відбувається велика кількість ДТП. А 11 березня там під колеса автівки потрапив 13-річний хлопець.
Петиція набрала 508 голосів із 500 потрібних. Депутати на сесії підтримали ідею встановлення світлофора.
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