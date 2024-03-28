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Збирався до дівчини на Донеччину: на Черкащині зниклого парубка шукала поліція
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Збирався до дівчини на Донеччину: на Черкащині зниклого парубка шукала поліція

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На Черкащині 17-річний хлопець втік з дому
На Черкащині 17-річний хлопець втік з дому, щоб поїхати до дівчини. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

На Черкащині 17-річний парубок втік з дому. Його матір звернулася в поліцію і його знайшли.

Хлопець хотів поїхати на Донеччину до дівчини, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

За словами речниці, інцидент стався на Звенигородщині.

"17-річний парубок, поки нікого не було вдома, зібрав всі свої речі й покинув домівку. Його мати звернулася до поліції та розповіла, що їхня родина переїхала, але в Покровську залишилась дівчина, з якою син мав стосунки. Він неодноразово казав, що хоче поїхати до неї, втім, мати не пускала", розповіла Вовк.

За словами жінки, син не відповідав на дзвінки.

"Поліцейські виявили хлопця на автовокзалі в Шполі. З ним провели профілактичну бесіду та повернули матері", розповіла речниця.

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