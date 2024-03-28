Збирався до дівчини на Донеччину: на Черкащині зниклого парубка шукала поліція

На Черкащині 17-річний парубок втік з дому. Його матір звернулася в поліцію і його знайшли.

Хлопець хотів поїхати на Донеччину до дівчини, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

За словами речниці, інцидент стався на Звенигородщині.

"17-річний парубок, поки нікого не було вдома, зібрав всі свої речі й покинув домівку. Його мати звернулася до поліції та розповіла, що їхня родина переїхала, але в Покровську залишилась дівчина, з якою син мав стосунки. Він неодноразово казав, що хоче поїхати до неї, втім, мати не пускала", — розповіла Вовк.

За словами жінки, син не відповідав на дзвінки.

"Поліцейські виявили хлопця на автовокзалі в Шполі. З ним провели профілактичну бесіду та повернули матері",— розповіла речниця.

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